معلومات لا تعرفها عن حمدي ووفاء.. هل يربحان 5 ملايين دولار سنويا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أثار اليوتيوبر الشهير حمدي وزوجته وفاء ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرار من الجهات المختصة بالقبض عليهما.

وجاء ذلك بعد أن قررت جهات التحقيق المختصة بإحالتهما إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب اتهامهما بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم المصرية.

كما حددت محكمة الاستئناف جلسة السبت المقبل 8 يونيو، للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين.

ويستعرض موقع "الخليج 365" أبرز المعلومات عن اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء وفقًا لصفحاتهما بمنصات التواصل الاجتماعي.

من هما حمدي ووفاء؟

- اسمه حمدي جابر مهندس مدني.

- ترك مهنة الهندسة واتجه لصناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- يبلغ من العمر 37 عاما.

- لدى حمدي ووفاء 5 أبناء، منهم ابنتان، وثلاثة أولاد.

- حقق كلا من حمدي ووفاء شهر كبيرة عبر يوتيوب من خلال القنوات التي أنشآها.

- حازت جميع فيديوهاتهما المقدمة على ملايين المشاهدات من المتابعين.

- يشارك حمدي ووفاء تفاصيل حياتهما مع الجمهور.

- فيديوهات حمدي ووفاء عبارة عن مقالب مع عائلتهما.

- لديهما مطعم أكل شرقي باسمهما "حمدي ووفاء".

- يبلغ عدد متابعيهما على القناة الخاصة بهم نحو 6 ملايين متابع.

- عادا إلى مصر بعد غياب دام 3 سنوات.

كم تبلغ ثروة حمدي ووفاء؟

وسبق أن أثار كل من حمدي ووفاء الجدل بعد انتشار واسع للفيديوهات الخاصة بهما على يوتيوب، وما تحققه من مشاهدات عالية وأرباح، حيث انتشر عبر مواقع التواصل أنهم يحصدان 5 مليون دولار أمريكي في السنة من فيديوهات اليوتيوب الخاصة بهم.

وعلق حمدي ووفاء على تلك الأنباء المتداولة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة"إم بي سي" مصر، وقال اليوتيوبر حمدي: "شاهدت الأخبار التي انتشرت مؤخرًا على السوشيال ميديا، ولم أصدق الأرقام التي تم تداولها والتحدث عنها.. أنا مش باخد الرقم دخ من ملايين الدولارات والأرقام دا مش منطقي، ولا عقل يصدقها".

كما ردت وفاء على تلك المعلومات المتداولة، بخصوص ثروتهما من اليوتيوب: "الناس اللي من دائرتي لم تستوعب تلك الأرقام المتداولة، اليوتيوب في فلوس، لكن مش بالأرقام الكبيرة التي تم التحدث عنها".

كيف تحصل على الأموال من قنوات اليوتيوب؟

جدير بالذكر أن يوتيوب يضع سعرا محددا لعدد المشاهدات في كل دولة، ومنها مصر، ويصل سعر المليون مشاهدة إلى مئات الدولارات، ولم يقتصر هذا السعر على البلوجرز وصناع المحتوى فقط، بل يحصد المشاهير أيضًا من الفنانين أرباحا من مشاهدات اليوتيوب.

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