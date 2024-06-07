عارضة أزياء تعيش كابوسا قبل أيام من زفافها.. ما حدث لها صادم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في قصة صادمة، كشفت شابة أمريكية كانت تستعد ليوم زفافها أنها خضعت لعملية جراحية للثدي في تركيا، لكن الأمور لم تسير كما خططت لها، ما أدى إلى شعورها وكأنها تعرضت لعضة سمكة قرش.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، حجزت ماديسون جودوين، البالغة من العمر 19 عاما، رحلة إلى إسطنبول بتركيا لإجراء عملية جراحية لتجميل الثدي، وذلك بعدما أقنعها أصدقاءها بإجراء العملية في عيادة محددة هناك.

وكانت ماديسون، وهي عارضة أزياء وبلوجر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنفقت أكثر من 4 آلاف دولار أمريكي على العملية.

ولكن بعد أيام من العملية، تحولت حلمة الثدي إلى اللون الأسود، قبل أن تسقط في نهاية المطاف، تاركة ماديسون في حالة من الصدمة والألم، والآن تُعالج في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وتنتظر شفاء ثديها.

وشاركت ماديسون تجربتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة الفتيات من مخاطر إجراء عمليات التجميل في عيادات غير موثوقة.

وعبرت عارضة الأزياء، من منطقة إسيكس، عن شعورها بالاشمئزاز من جسدها بعد إزالة غدد الثدي في عملية جراحية.

وقالت ماديسون: "أردت أن أشعر بالثقة، لكن الآن فأشعر بالاشمئزاز عند النظر إلى ثديي".

وأضافت: "كعارضة أزياء، تعتمد وظيفتي على شكل جسدي، لذلك، قررت إجراء عملية تجميلية لتصحيح بعض العيوب التي كنت أعاني منها".

وتعاني ماديسون من صعوبة في التأقلم مع جسدها الجديد، وتشعر بالقلق من تأثير ذلك على حياتها المهنية.

وتابعت: "أشعر كأنني فقدت جزءا من هويتي، لقد تغير جسدي كثيرا، ولا أعرف كيف أتعامل مع ذلك".

تواجه ماديسون تحديات نفسية صعبة في هذه الفترة، وتسعى جاهدة للحصول على الدعم من عائلتها وأصدقائها، وتلجأ إلى المتابعة مع طبيب نفسي لمساعدتها على التغلب على مشاعرها والتحديات التي تواجهها.

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