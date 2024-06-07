علامة تظهر في الصباح تكشف الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

إذا كنت تتعرض بشكل يومي لحالة من التغير في التبرز مثل الإسهال أو الإمساك أو كثرة التبرز، عليك استشارة الطبيب في أسرع وقت لأنه يمكن يكون إنذارا للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد، جمعة أخصائي الباطني وسوء التغذية، إن سرطان القولون والمستقيم، يحدثان في القولون معًا.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن سرطان القولون والمستقيم تجمعهما بعض الأعراض المتشابهة، مثل الإسهال والإمساك، وحدوث نزيف في المستقيم، ووجود انسداد في الأمعاء الغليظة، وألم شديد في البطن.

وأشار إلى أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مثل اتباع نظام غذائي غير صحي، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، والتقدم في العمر، والتدخين.

وأكد أن هذا النوع من السرطانات يحدث أيضًا نتيجة التعرض لإشعاع خطير، أو تغيرات في الطفرة الجينية، بالإضافة إلى وجود أورام أخرى في باقي أعضاء الجسم، أو وجود تقرحات شديدة في الأمعاء.

وقدم عدة نصائح للابتعاد عن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم:

اتباع نظام غذائي جيد.

الابتعاد عن الأطعمة الدهنية.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

الابتعاد عن التدخين.

الابتعاد عن المشروبات الكحولية.

عمل الفحوصات فور ملاحظة أي تغيرات تطرأ على الجسم.

الحفاظ على وزنك صحي.

ممارسة الرياضة.

اقرأ أيضا:

5 عصائر طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع في الطقس الحار.. اعرفها

عادت صباحية تدمر كليتيك.. ابتعد عنها فورا

6 نصائح بسيطة تحميك من الإغماء المفاجئ في الحر

مصفاة لشوائب الجسم.. عشبة طبيعية صديقة للكلى

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين سيجارة على الريق؟.. مفاجأة