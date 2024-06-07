مفاجأة.. لن تتخيل أول من ارتدت دبلة خطوبة في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شهدت عادات الزواج عبر الزمن والثقافات المختلفة تطورا كبيرا، في ظل سعي الإنسان منذ القدم لتكوين أسرة وإنجاب أطفال، تاركا إرثا غنيا من التقاليد والممارسات المتنوعة.

أول دبلة زفاف فرعوني لهذه الملكة

أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، يقول إن دبلة الزفاف الخاصة بالملكة "حتب حرس"، زوجة الملك "سنفرو"، كانت مرصعة بأحجار كريمة، على شكل فراشة ملونة، مصنوعة من الفيروز واللازورد والفضة والعقيق.

وكانت بعثة أثرية مصرية أعلنت عن اكتشاف أثري استثنائي، في منطقة دير البحري بمحافظة الأقصر، أول دبلة زفاف فرعونية، تعود إلى الملكة "حتب حرس"، زوجة الملك "سنفرو"، مؤسس الأسرة الرابعة في مصر القديمة.

وصف دبلة الملكة "حتب حرس"

شكلها مُبهر يتميز بتصميم فريد على شكل فراشة ملونة، فهي صناعة دقيقة، حيث صُنعت الدبلة من الفضة وترصيع بأحجار كريمة مثل الفيروز واللازورد والعقيق، كانت تُجسد فراشة الخاتم رمز البعث والحياة الأبدية في المعتقد المصري القديم.

يُعدّ هذا الاكتشاف أول خاتم زفاف يُعثر عليه في مصر القديمة، يُقدم دليلًا ملموسًا على تقاليد الزواج والمجوهرات في عهد الأسرة الرابعة، يُثري معرفتنا بالحياة اليومية والعادات والتقاليد لملوك وملكات مصر القديمة.

واكتشاف الدبلة الزفاف االخاص بالملكة حتب حرس إنجاز هائل، يُسهم في إثراء معرفتنا بالحضارة المصرية القديمة

اقرأ أيضا:

5 عصائر طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع في الطقس الحار.. اعرفها

عادت صباحية تدمر كليتيك.. ابتعد عنها فورا

6 نصائح بسيطة تحميك من الإغماء المفاجئ في الحر

مصفاة لشوائب الجسم.. عشبة طبيعية صديقة للكلى

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين سيجارة على الريق؟.. مفاجأة