10 علامات تكشف إصابتك بالحسد.. راقب التغيرات في حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:
يعاني الكثيرون من ملاحقة الأعين الحاقدة والحاسدة لهم، والتي تراقب حياتهم وتؤثر عليهم بالسلب، وبحسب ما ذكره موقعا ncbi، وquora، توجد أبرز 10 تغييرات التي تكشف إصابتك بالحسد.
1- التعرض لإصابة بأمراض مفاجئة وغالبًا تكون غير مبررة.
2- الشعور بقلة الطاقة بشكل دائم يصاحبه تعب مستمر.
3- تقلبات مزاجية غير مفهومة.
4- حدوث تغير واضح في السلوك والتعامل مع الآخرين.
5- الشعور بطاقة سوء الحظ تلاحقك بصورة كبيرة.
6- مواجهة بعض التعثرات المالية المتتالية وغير مبررة.
7- زيادة المشاحنات والخلافات بين أفراد الأسرة والمقربين.
8- المعاناة من اضطرابات النوم.
9- زيادة الكوابيس خلال ساعات النوم.
10- الشعور بالقلق والتوتر والخوف بصورة غير مفهومة.
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