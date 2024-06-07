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10 علامات تكشف إصابتك بالحسد.. راقب التغيرات في حياتك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني الكثيرون من ملاحقة الأعين الحاقدة والحاسدة لهم، والتي تراقب حياتهم وتؤثر عليهم بالسلب، وبحسب ما ذكره موقعا ncbi، وquora، توجد أبرز 10 تغييرات التي تكشف إصابتك بالحسد.

1- التعرض لإصابة بأمراض مفاجئة وغالبًا تكون غير مبررة.

2- الشعور بقلة الطاقة بشكل دائم يصاحبه تعب مستمر.

3- تقلبات مزاجية غير مفهومة.

4- حدوث تغير واضح في السلوك والتعامل مع الآخرين.

5- الشعور بطاقة سوء الحظ تلاحقك بصورة كبيرة.

6- مواجهة بعض التعثرات المالية المتتالية وغير مبررة.

7- زيادة المشاحنات والخلافات بين أفراد الأسرة والمقربين.

8- المعاناة من اضطرابات النوم.

9- زيادة الكوابيس خلال ساعات النوم.

10- الشعور بالقلق والتوتر والخوف بصورة غير مفهومة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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