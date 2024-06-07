أفضل وأرخص شبكة للمقبلين على الزواج.. سعرها أقل من 14 ألف جنيه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

مع ارتفاع أسعار الذهب، يبحث معظم الشباب المقبلين على الزواج عن شبكة تجمع بين الذوق العالي والتكلفة المنخفضة.

وبحسب ما نشرته محلات حكيم للذهب والمعروفة باسم "hakem gold" على مواقع التواصل الإجتماعي، توجد بعض الأشكال لشبكة بأسعار جيدة.

1- دبلة ذهب متوسطة الحجم مع خاتم مزود بحجر لامع يصل سعرهما إلى 13800 جنيه.

2- دبلة ذهب متوسطة الحجم مع محبس رقيق مزود بفصوص لامعة يصل سعرهما إلى 13700 جنيه.

3- شبكة مكونة من دبلة رقيقة و محبس مزود بفصوص لامعة مع خاتم يصل سعرها إلى 14350 جنيها.

4- دبلة ذهب رقيقة مع محبس مزود بفص لامع يصل سعرهما إلى 14500 جنيه.

5- شبكة مكونة من دبلة وقلادة وأنسيال وخاتم يصل سعرها إلى 19500 جنيه.

6- شبكة مكونة من دبلة وقلادة وخاتم يصل سعرها إلى 20 ألف جنيه.

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