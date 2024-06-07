إزاي تعرفي إنه زي سفاح التجمع؟.. 10 علامات تظهر على الرجل المريض النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أثارت قضية سفاح التجمع حالة من الذعر بين السيدات، لأن ضحاياه كانوا من الإناث، ويرجع السبب إلى معاناته من عقدة نفسية.

وهناك أعراض تدل على أن الشخص مريض نفسي، يستعرضها "الخليج 365" فيما يلي، وفقًا لما ذكره موقع mayoclinic.

1- الشعور بالحزن أو الكآبة في أوقات متفرقة من اليوم.

2- التفكير المشوش وضعف القدرة على التركيز.

3- الشعور بالخوف الشديد.

4- الشعور بالقلق والتوتر.

5- الإفراط في الشعور بالذنب.

6- تغييرات قوية في الحالة المزاجية.

7- الابتعاد عن الأصدقاء والأنشطة المعتادة.

8- الشعور بالتعب القوي بين الحين والآخر.

9- انخفاض الطاقة.

10- حدوث مشاكل النوم.

11- الانعزال عن الواقع أي ما يعرف بـ (الأوهام) أو البارانويا أو الهلاوس.

12- عدم القدرة على مواجهة المشاكل اليومية أو الضغوطات المستمرة.

13- عدم القدرة على الاستيعاب، وحدوث مشكلات في فهم المواقف والأشخاص والتعامل معهم.

14- اضطرابات بسبب الكحوليات أو المخدرات.

15- تغييرات كبيرة في عادات الأكل.

16- تغيرات في الدوافع الجنسية.

17- الغضب الشديد والتفكير بالعدائية أو بالعنف.

18- التفكير في الانتحار.

وأعراض اضطرابات الصحة العقلية أحيانا تظهر في صورة مشكلات جسدية مثل ألم بالمعدة أو الظهر أو صداع أو أية آلام أخرى لا تجد لها سببا.

عوامل الخطر

هناك عوامل متعددة قد تزيد خطر الإصابة بأحد الأمراض العقلية، وتشمل:

1- التاريخ المرضي العقلي في القاربين مثل الوالدين أو الأخوات.

2- التعرض إلى الضغط المستمر من الحياة العامة مثل المشاكل المالية أو وفاة أحد المقربين.

3- الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري.

4- الإصابة بالتلف الدماغي نتيجة التعرض لإصابة خطيرة، مثل ارتطام عنيف بالرأس.

5- تعاطي الكحوليات أو المخدرات بأنواعها.

6- التعرض لإساءة المعاملة أو الإهمال في مرحلة الطفولة.

7- الإصابة بمرض عقلي سابق.

اقرأ أيضا:

5 عصائر طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع في الطقس الحار.. اعرفها

عادت صباحية تدمر كليتيك.. ابتعد عنها فورا

6 نصائح بسيطة تحميك من الإغماء المفاجئ في الحر

مصفاة لشوائب الجسم.. عشبة طبيعية صديقة للكلى

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين سيجارة على الريق؟.. مفاجأة