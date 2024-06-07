13 إطلالة جذابة للنجمات من حفل زفاف جميلة عوض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - في أجواء رومانسية، أقيم أمس الخميس، حفل زفاف الممثلة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

نستعرض في التقرير التالي أبرز إطلالات النجمات من حفل زفاف جميلة عوض.

إطلالة العروسة جميلة عوض

ظهرت الفنانة جميلة عوض بإطلالة مميزة، حيث اختارت فستانها الأبيض بتصميم حورية البحر، مكشوف من الخلف ومن عند الصدر، من تصميم اللبناني رامي القاضي.

واختارت مكياجا بالدرجات الترابية الناعمة، ورسمة العيون بالألوان البيج والبني الفاتح، وصولا للبني الداكن، ووضعت الهليتر البرونزي اللامع على الجفن، مما أظهر جمالها وجعلها تظهر كالأميرات.

ريهام عبد الغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة سوداء كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا أسود مطرزا أظهر جمالها.

واختارت أن تضع مكياجا بدرجات النود، ورسمة عيون اسموكي.

وتركت شعرها البني، منسدلا على الأكتاف.

الفنانة أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة من حفل زفاف جميلة عوض، حيث ارتدت فستانا باللون البيبي بلو من الدانتل الشفاف، مكشوف من عند الصدر، والساق.

واختارت أن تضع مكياجا من درجات النود، وسحبة عيون سوداء، وتركت شعرها الأسود المموج منسدلا على الأكتاف.

إيمي سمير غانم

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم من حفل جميلة عوض، رفقة زوجها حسن الرداد، مرتدية فستانا باللون الأحمر من الستان، مكشوفا من الأكتاف، ما أظهر أنوثتها، واختارت مكياجا مناسب مع الإطلالة، وتركت شعرها مرفوعا للخلف.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة سواريه مميزة ، حيث ارتدت فستانا باللون الروز بصيحت الكات، ممزوج بالورود المطرزه، واختارت مكياجا رقيق يتناسب مع الإطلالة، ورسمة عيون اسموكي، وتركت شعرها منسدلا على الاكتاف.

منى زكي

وظهرت الفنانة منى زكي من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق، مكشوف من عند الصدر بصيحة التوب، واختارت مكياجا يتناسب مع الإطلالة، وتركت شعرها الأسود الانسيابي، منسدلا على الاكتاف.

وظهرت بلقطة مميزة، بمروحية على شكل نصف بطيخة، تحمل ألوان علم فلسطين، وهو رمز للصمود والمقاومة.

نيللي كريم

كما ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان باللون البيبي بلو، بصيحة الكب، مكشوف من جوانب البطن، ما أظهر جمالها ورشاقتها، واختارت مكياج باللون النود، وتركت شعرها الذهبي منسدلا على الاكتاف.

يسرا

كما ظهرت الفنانة يسرا مرتدية فستانا باللون الأورانج، بصيحة الأوف شولدر، واختارت أن تتضع مكياج بدرجات النود البسيط، ورسمت عيون سوداء، وتركت شعرها مرفوعا للخلف.

روجينا

كما ظهرت الفنانة روجينا مرتدية فستانا طويلا باللون الأخصر، مفتوح من عند الاكتاف، واختارت مكياج بدرجات النود، ورسمت عيون اسموكي، وتركت شعرها الانسيابي منسدلا على الاكتاف.

لبلبة

وظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة سوداء، بفستان من الدنتيل مكشوف من الاكتاف، واختارت تصريحة شعر قصيرة، ومكياج يتناسب مع إطلالتها.

درة

ظهرت الفنانة درة بفستان بسيط باللون اللبني الفاتح، من الستان البسيط، واختارت مكياج رقيق، ورسمة عيون اسموكي.

نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بفستان لامع باللون الجراي، بصيحة الكاب، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الاكتاف، ووضعت مكياجا باللون الترابي، يتناسب مع الإطلالة، واختارت رسمة عيون اسموكي.

منة شلبي

وظهرت الفنانة منة شلبي بفستان لامع، مفتوح من عندالصدر على شكل حرف V، ما أظهر جمالها وأنوثتها، واختارت أن ترفع شعرها للخلف، ووضعت مكياجا بسيطا يتناسب مع الإطلالة الجذابة.

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