هذا ما يحدث لجسمك عند النوم في التكييف الصحراوي.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يفضل الكثيرون شراء المكيف الصحراوي في فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع أسعار أجهزة التكييف الأخرى، حيث يتميز بسعره المنخفض وسهولة تشغيله، كما يعتمد على تبريد الهواء من خلال تبخر الماء.

وكشف موقع "health" أضرار المكيف الصحراوي على الصحة.

مشكلات الجهاز التنفسي

التغيير في درجة الحرارة يضر بالجهاز التنفسي، كما أن الانتقال من درجة حرارة دافئة إلى باردة للمكتب قد يسبب بعض المشكلات الصحية.

وبسبب دوران الهواء، فهذا يجعلك أيضا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والتهاب البلعوم أو الحلق أو الأنف.

الالتهابات الفيروسية

من الآثار الشائعة لتكييف الهواء انتشار الالتهابات الفيروسية بسبب ضعف جهاز المناعة.

الجفاف

الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة أمام التكييف الصحراوي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، نظرا لأنه يمتص الكثير من الرطوبة، وغالبا لا يشرب الأشخاص كمية كافية من الماء، لذا فهم يصابون بالجفاف.

الصداع

يزيد الجفاف الذي يسببه المكيف الصحراوي من احتمالية الإصابة بالصداع.

جفاف العين

تكييف الهواء يمكن أن يسبب جفاف العين، ما يؤدي إلى آلام وحكة العين.

اقرأ أيضا:

5 عصائر طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع في الطقس الحار.. اعرفها

عادت صباحية تدمر كليتيك.. ابتعد عنها فورا

6 نصائح بسيطة تحميك من الإغماء المفاجئ في الحر

مصفاة لشوائب الجسم.. عشبة طبيعية صديقة للكلى

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين سيجارة على الريق؟.. مفاجأة