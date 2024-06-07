لو بتنسى كتير وانتباهك مشتت.. احذر خطورة نقص هذا الفيتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب12 قد يجعلك تواجه مشكلات في الذاكرة والتركيز والانتباه وضعف الإدراك ومشكلات في الرؤية والشعور بالدبابيس والإبر وتلف أجزاء من الجهاز العصبي، وفق ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

أعراض نقص فيتامين ب12

ضعف التركيز

الخمول

فقر الدم

لسان منتفخ وملتهب

فقدان الوزن

الشعور بالاكتئاب والغضب

الدوار

ما كمية فيتامين ب12 التي يجب أن تتناولها؟

للرضع: 0.5 ميكروجرام.

للأطفال: الصغار 9 ميكروجرام.

للمراهقين: 1.8 ميكروجرام.

للبالغين: 1.4 ميكروجرام.

للنساء الحوامل والمرضعات: 2.8-2.6 ميكروجرام

كيف يمتص جسمك فيتامين ب12؟

يجب أن يحدث شيئان حتى يمتص جسمك فيتامين ب12 من الطعام الذي تتناوله.

أولا يزيل حمض الهيدروكلوريك الموجود في معدتك فيتامين ب12 من الطعام الموجود فيه.

ثم بعد ذلك، يتحد فيتامين ب12 مع ما يسمى العامل الداخلي، وهو بروتين تصنعه معدتك، ومن ثم امتصاص فيتامين ب 12 عن طريق الجهاز الهضمي

طرق الحصول على فيتامين ب12 طبيعيا

الأسماك والمحار

اللحوم

الدواجن والبيض

منتجات الألبان

الحبوب المدعمة

عوامل الخطر لنقص فيتامين ب12

الأشخاص الأكبر سنا:

كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12 ، نظرا لأن أجسامهم تكون غير قادرة على امتصاص فيتامين ب12 بشكل كامل.

اضطراب الجهاز الهضمي:

مثل الاضطرابات الهضمية ومرض كرون تجعل من الصعب على الجسم امتصاص فيتامين ب 12 .

اتباع نظام غذائي نباتي صارم:

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي فقط في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا نباتيا هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12 إذا لم يتناولوا ما يكفي من الأطعمة المدعمة بفيتامين ب12.

الكحول:

يمكن أن يؤدي إدمان الكحول المزمن إلى إتلاف الجهاز الهضمي ونقص فيتامين ب12

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