هذا ما تفعله المشروبات الغازية بالبنكرياس.. لن تتخيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يعتاد الكثيرون على تناول المشروبات الغازية مع أو بعد الطعام، لاعتقادهم أنها تساعد على تحسين عملية الهضم، وهذا غير صحيح.

وتؤثر المشروبات الغازية سلبًا على صحة البنكرياس، حيث تعرضه للإصابة بمرض في غاية الخطورة، بحسب دراسة صينية منشورة في مجلة علم الأوبئة السرطانية.

كشفت الدراسة أن الأشخاص المعتادين على تناول المشروبات الغازية بشكل يومي يزداد لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، وفقًا لموقع "Cancer Research UK".

وشملت الدراسة أكثر من 60 ألفا و500 شخص، تم سؤالهم عن عاداتهم اليومية، بما في ذلك تناول المشروبات الغازية، وتابعهم الباحثون لمدة 14 عامًا.

وسجل الباحثون في نهاية الدراسة 140 إصابة بسرطان البنكرياس بين المشاركين.

وبعد تحليل الأرقام، تبين للباحثين أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من عبوتين من المشروبات الغازية في الأسبوع يرتفع لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 87%.

والجدير بالذكر أن شرب عصير الفاكهة في الدراسة لم يكن له تأثير على خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويرجع سبب ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس عند تناول المشروبات الغازية إلى محتواها العالي من السكريات، التي تحفز خلايا بيتا الموجودة به على إنتاج المزيد من هرمون الأنسولين، لتنظيم مستويات الجلوكوز بالدم.

ويؤدي الأنسولين الزائد الذي تنتجه خلايا بيتا عند تناول المشروبات الغازية إلى زيادة مستويات IGFs، وهي هرمونات تتسبب في نمو الخلايا السرطانية بالبنكرياس.

ويتضاعف خطر الإصابة بسرطان البنكرياس عند تناول المشروبات الغازية، إذا كان الشخص معتادًا على التدخين واحتساء الكحوليات واستهلاك الدهون والسكريات المضافة واللحوم الحمراء.