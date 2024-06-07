تقضي على الكوليسترول.. 5 توابل إضافتها للأطعمة تقوي قلبك ويحمي كبدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يحتوي أي مطبخ على مجموعة متنوعة من التوابل، يساعد بعضها على خفض الكوليسترول الضار بالدم، لذلك يجب الاهتمام بإضافتها إلى الطعام أثناء الطهي، للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لموقع "Times of india".

1- الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي يساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL بالدم، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، بحسب بعض الدراسات.

2- القرفة

تتميز القرفة باحتوائها على مركبات، ثبت أنها تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مثل سينمالدهيد وحمض السيناميك.

وتسهم القرفة أيضًا في ضبط مستويات سكر الدم، وهو أمر في غاية الأهمية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

3- الزنجبيل

كشفت بعض الدراسات أن الزنجبيل يحتوي على gingerols وshogaols، وهما مركبان يساهمان في خفض الكوليسترول الضار والسيطرة على سكر الدم، لأنهما يتميزان بخصائصهما المضادة للالتهابات.

4- الفلفل الأسود

يساعد الفلفل الأسود على تقليل الكوليسترول الضار بالدم، لاحتوائه على مركب يدعى بيبيرين، يعمل على إيقاف نشاط الإنزيم المشارك في تخليق الكوليسترول في الكبد ويزيد من إفراز الأحماض الصفراوية التي تساعد بشكل أكبر في هضم وامتصاص الدهون الغذائية.

5- الحلبة

أظهرت الدراسات أن مركبات السابونين المتوفرة في الحلبة فعالة في خفض الكوليسترول الضار بالدم والحفاظ على توازن مستويات السكر بالجسم.