للتخلص من رائحة المطبخ الكريهة.. 10 نصائح فعالة عليكِ اتباعها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجود رائحة كريهة في المطبخ من الأمور المزعجة، ما يجعل التخلص منها أمر مهم وضروري؛ حفاظًا على سلامة الطعام والشعور بالراحة في أثناء الوجود في المطبخ أو المنزل بالكامل؛ ولأن كثيرات من ربات البيوت تجدن مشكلة في تنظيف المطبخ والتخلص من الرائحة الكريهة.

ونستعرض في السطور التالية، بعض النصائح للتخلص منها:

10 نصائح للتخلص من رائحة المطبخ الكريهة

وبحسب ما ورد على موقع «tips-and-tricks»، فإنه يمكن التخلص من رائحة المطبخ الكريهة من خلال اتباع النصائح والحيل التالية:

1. التهوية الجيدة:

افتحي النوافذ والأبواب في أثناء الطهي وبعده لتهوية المطبخ والتخلص من الروائح المتراكمة، وتأكدي من تشغيل شفاط الهواء فوق الموقد لامتصاص روائح الطعام أثناء الطهي.

2. تنظيف وتطهير سريع:

نظفي أي بقايا طعام أو سوائل مسكوبة على الأسطح سريعًا لمنع تراكم الروائح، وامسحي الميكروويف والثلاجة بانتظام لمنع تراكم البكتيريا المسببة للروائح، واحرصي على غسل الأطباق والأواني المتسخة فور الانتهاء من تناول الطعام.

3. استخدام المواد الممتصة للروائح:

ضعي وعاءً من القهوة المطحونة أو صودا الخبز أو الفحم المنشط في المطبخ لامتصاص الروائح الكريهة، واستخدمي معطرات الجو الطبيعية مثل قشر البرتقال أو الليمون أو الفانيليا، ويمكنك وضع أعواد القرفة أو القرنفل أو الهيل على الموقد في أثناء الغليان لنشر رائحة عطرة.

4. إزالة الروائح العنيدة:

للروائح العنيدة، مثل رائحة السمك أو الثوم، غلي خليطًا من الماء والخل على نار هادئة على الموقد، وامسحي الأسطح المتسخة بمحلول من الخل والماء، وضعي شرائح من الليمون أو البرتقال في وعاء من الماء المغلي على نار هادئة.

5. تنظيف سلة المهملات:

تأكدي من إفراغ سلة المهملات وتنظيفها بانتظام لمنع تراكم الروائح الكريهة، واستخدمي أكياس قمامة معطرة أو ضع علبة من صودا الخبز في قاع السلة.

رائح المجاري الكريهة

6. تنظيف المجاري:

قد تكون روائح المجاري الكريهة مصدرًا للروائح الكريهة في المطبخ؛ لذا صبي كوبًا من الخل الأبيض أو مزيجًا من الخل والماء الساخن في البالوعة للتخلص من الروائح، ويمكنكِ أيضًا استخدام منظف مجاري تجاري.

7. تنظيف الفرن:

قد تتراكم بقايا الطعام والدهون داخل الفرن وتسبب روائح كريهة؛ لذا نظفي الفرن بانتظام باستخدام منظف فرن تجاري أو خليط من صودا الخبز والماء.

8. تنظيف غسالة الصحون:

قد تتراكم البكتيريا داخل غسالة الصحون وتسبب روائح كريهة؛ لذا شغلي دورة تنظيف غسالة الصحون بانتظام باستخدام منظف غسالة الصحون، ويمكنكِ أيضًا إضافة كوبًا من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل.

9. تنظيف مروحة السقف:

قد تتراكم الأتربة والدهون على مروحة السقف وتسبب روائح كريهة عند تشغيلها؛ لذا نظفي مروحة السقف بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون.

10. العناية بالنباتات:

ضعي بعض نباتات المطبخ العطرية مثل الريحان أو النعناع أو اللافندر في المطبخ؛ إذ تساعد هذه النباتات على امتصاص الروائح الكريهة ونشر رائحة عطرة.