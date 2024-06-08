كيف تحسن المغذيات الدقيقة الصحة النفسية للحامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المغذيات الدقيقة هي العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بكميات قليلة ولكنها ضرورية للوظائف الحيوية. تشمل هذه العناصر الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

ووفق "ذا كونفيرسيشن" يؤثر الاكتئاب قبل الولادة على 15% إلى 21% من النساء الحوامل، في جميع أنحاء العالم، وأيضًا على نتائج الولادة ونمو الأطفال، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بعد الولادة.

وكشفت دراسة أجريت في البرازيل أن الأطعمة فائقة المعالجة تمثل ما لا يقل عن 30% من الطاقة الغذائية اليومية أثناء الحمل، أي أنها تحل محل الخيارات الصحية الضرورية لحمل صحي.

كما يتم تصنيع الأطعمة فائقة المعالجة كيميائياً وتحتوي على إضافات لتحسين مدة الصلاحية، بالإضافة إلى السكر والملح المضافين، كما أنها منخفضة في المغذيات الدقيقة الأساسية (الفيتامينات والمعادن).

وتطلق "المغذيات الدقيقة" لوصف الفيتامينات والمعادن، والتي توجد بشكل أساسي في الأطعمة النباتية وخاصة الخضراوات والفواكه.

وتم اكتشاف تجربة استمرت 5 أعوام بعد تأثير المغذيات الدقيقة على الحمل، وشاركت فيها 88 امرأة في الثلث الثاني من الحمل، أبلغن عن أعراض اكتئاب معتدلة.

وتم توزيع المشاركات بشكل عشوائي لتلقي إما 12 كبسولة (4 أقراص، 3 مرات في اليوم) من مكمل غذائي غني بالمغذيات الدقيقة، أو دواء وهمي، لمدة 12 أسبوعاً.

وتوصلت النتائج إلى أن المغذيات الدقيقة أدت إلى تحسين الأداء النفسي العام بشكل ملحوظ، مقارنةً بالدواء الوهمي.