نوع من السكر يهدد صحة القلب.. يزيد خطر الإصابة بالسكتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة من أن زيادة كميات السكر المُحلي الاصطناعي والذي يطلق عليه "إكسيليتول" قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويرتبط ارتفاع مستويات هذا السكر المُحلي في الدم بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، أو أي حدث قلبي آخر، في غضون 3 سنوات، وفق لما جاء في "هيلث داي".

كما أجريت الدراسة في معهد ليرنر للأبحاث التابع لكليفلاند كلينيك، وحلل الباحثون أكثر من 3 آلاف مريض في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتوصل الباحثون في المختبر أن إكسيليتول يتسبب في تجلط الصفائح الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

واكتشفوا أن ثلث المرضى الذين لديهم أعلى مستويات من إكسيليتول في مجرى الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بحدث قلبي وعائي.

وأشار الباحث الرئيسي الدكتور ستانلي هازن إلى أن: " هذه الدراسة أظهرت مرة أخرى أن الحاجة الفورية للتحقيق في المحليات الاصطناعية ضرورية، خاصة مع استمرار التوصية بها في مكافحة حالات، مثل السمنة أو مرض السكري".

وأضاف هازن " يجب أن ندرك أن استهلاك منتج يحتوي على مستويات عالية من السكر المحلاه، يمكن أن يزيد من خطر حدوث أحداث مرتبطة بجلطة الدم".