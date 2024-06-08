الامارات | «الإمارات تحب الفلبين».. احتفالية بمرور 126 عاماً على استقلال الفلبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم صفحة «الإمارات تحب الفلبين» على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في التاسع من يونيو الجاري، احتفالاً جماهيرياً ضخماً للجالية الفلبينية في دولة الإمارات، يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة مرور 126 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين. وتهدف الاحتفالية الكبيرة التي يشهدها عدد من المسؤولين الإماراتيين ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية من الجالية الفلبينية، الاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين الإمارات والفلبين، وتعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الصديقين، حيث يحتفي الحدث الجماهيري بالثقافة الفلبينية وبإسهامات الجالية الفلبينية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتقام الاحتفالية بالتعاون مع شرطة دبي، وتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك العروض الموسيقية والرقصات الفلكلورية، إضافة إلى استعراض بعض الحرف اليدوية والفنون الفلبينية، كما تشهد الاحتفالية فقرات ترفيهية للأطفال ومسابقات ثقافية.

وتترجم الاحتفالية حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والمحبة مع مختلف الدول الصديقة، وترسيخ قيم التسامح بين كل شعوب العالم، من خلال مشاركتهم احتفالاتهم ومناسباتهم الثقافية والترفيهية والوطنية.

وتعكس الاحتفالية النجاح الذي حققته دولة الإمارات في توفير بيئة متسامحة ومنفتحة تتيح للجميع العيش بسلام وتناغم، حيث تعتبر الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في احترام التنوع الثقافي، إذ تسمح لأبناء الثقافات المختلفة الذين يعيشون على أراضيها بإقامة الاحتفالات والمناسبات الخاصة بهم.

وارتبطت دولة الإمارات وجمهورية الفلبين بعلاقات صداقة قوية، حتى قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية بصورة رسمية في 19 أغسطس 1974، ثم افتتاح سفارة جمهورية الفلبين في أبوظبي في 17 يونيو 1980.

وتطوّرت العلاقات بين البلدين إلى أن تُوّجت في عام 1989 بافتتاح سفارة دولة الإمارات في مانيلا، وتوسّعت مجالات التعاون الثنائي منذ ذلك الوقت، إلى أن بلغت ذروتها خلال الأعوام الأخيرة.