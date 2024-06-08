الامارات | «بيكامينغ كارل لاغرفيلد» يكشف غموض مصمم أزياء أبهر العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصّة «ديزني» أمس، مسلسلاً قصيراً بعنوان «بيكامينغ كارل لاغرفيلد»، يتناول سيرة المصمم الشهير الذي أبهر العالم بتصاميمه يجسّد الممثل دانيال برول شخصيته.

وتروي الحلقات الست من هذا المسلسل المقتبس من كتاب عن سيرة لاغرفيلد للصحافية في جريدة «لوموند» رافاييل باكيه، بعنوان «القيصر كارل»، بدايات المصمم في باريس خلال سبعينات القرن الـ20، قبل أن يكتسب شهرة واسعة مصمماً لأزياء «شانيل».

ويتطرق المسلسل إلى تعاونه مع مؤسِسَة دار«كلويه» غابي أغيون، وتنافسه مع إيف سان لوران.

ويسهم المسلسل جزئياً في كشف جوانب غامضة في حياة كارل لاغرفيلد، الذي توفي عام 2019 في أول عمل سمعي وبصري روائي عنه.

وقال دانيال برول في مارس الماضي إن لاغرفيلد الذي كان يحافظ على هذا الغموض «كان يبهر العالم أجمع» من دون أن يعرف أحد حقاً الرجل «الذي يقف خلف الواجهة التي أوجدها لنفسه».

وكانت منصة «ديزني» أعلنت في 2021، بعد عام من انطلاق بثها في فرنسا، عن هذا الإنتاج الفرنسي من إخراج جيروم سال وأودريه إستروغو.

وصُوِّر المسلسل بين باريس وموناكو وإيطاليا، ويضم أكثر من 2200 من ممثلي الخلفية الصامتين (كومبارس) واستُخدم فيه أكثر من 3000 زي، من بينها 160 صممتها بالكامل ورش عمل متخصصة.

ويأتي إطلاق «بيكامينغ كارل لاغرفيلد» بعد أشهر قليلة من إطلاق «ديزني» مسلسل «بالنسياغا» الإسباني المخصص عن المصمم الذي يحمل اسمه، والمسلسل الأميركي «ذي نيولوك» عبر منصة «آبل تي في» عن سيرة كريستيان ديور، ما يظهر اهتمام منصات البث التدفقي بعالم دور الأزياء.

وفي نهاية 2022، أعلن الممثل الأميركي جاريد ليتو أيضاً في وسائل الإعلام الأميركية، أنه يعمل على فيلم عن سيرة كارل لاغرفِيلد.