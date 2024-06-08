الامارات | محمد القرقاوي يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية في الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، تخريج عدد من مسؤولي الاتصال الحكومي المنتسبين إلى برنامج «الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي»، الذي نظمته أكاديمية الإعلام الجديد، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويعد أول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة، ويستهدف دعم مهارات فرق الاتصال الحكومي، وإكسابهم الخبرات التي تؤهلهم لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الرقمي.

ويسعى الدبلوم التنفيذي إلى تخريج كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة قطاع الاتصال الحكومي، ومواكبة أحدث التوجهات والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

كما يسعى الدبلوم إلى تطوير مهارات المنتسبين لصناعة محتوى يضمن وصول رسائل الجهات والمؤسسات التي يعملون فيها إلى الجماهير المستهدفة.

وقال محمد القرقاوي: إن الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار برأس المال البشري، وتطوير قدراته ومواهبه، بهدف بناء كوادر وطنية واعدة، لديها القدرة على تحقيق المستهدفات المستقبلية، وتحويل السياسات والاستراتيجيات ضمن منظومة العمل الحكومي إلى واقع ملموس.

وقال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري: يجسد الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، الرؤية الاستراتيجية للكلية التي تستهدف صناعة القادة في كل القطاعات الحكومية، وإطلاق عقول المستقبل لتعزيز الإدارة الحكومية، عبر مساقات ومبادرات تعزز خبرات المنتسبين لبرامج الكلية، وتمدهم بالتجارب الملهمة التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات.

وقالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، عالية الحمادي: يشكل الإعلام الرقمي إحدى أهم أدوات الاتصال الحكومي الفعال الذي تزايدت أهميته نتيجة دعمه توجهات واستراتيجيات وأهداف الدوائر الحكومية، وبما يضمن وصول رسائلها إلى جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يسهم في تأكيد الشراكة بين المؤسسات الحكومية وأفراد المجتمع.

وشهد البرنامج تخريج عدد من الكوادر من مسؤولي الاتصال الحكومي في جهات اتحادية ومحلية، بما يدعم تعزيز منظومة الاتصال الحكومي بأدوات جديدة ومنهجيات حديثة في الإعلام الرقمي الذي بات يحظى بوجود وتأثير كبيرين في المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي.

كما تعلم المنتسبون طرق وضع خطة استراتيجية للاتصالات الرقمية، وكيفية دمج الاتصالات عبر مختلف القنوات الرقمية، وتوظيف السرد القصصي لجعل المحتوى الخاص جاذباً للجماهير، وتطبيق تقنيات سرد القصص لإنشاء محتوى رقمي – اجتماعي، وتوزيع المحتوى الخاص لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ووضع خطة اتصال للأزمات، وتقديم بيانات الحملة للجمهور، وأصحاب المصلحة، والمديرين، وتحسين البيانات الصحافية، وزيادة التغطية الإعلامية، واستخدم الأدوات الرقمية التي تسهل العمل.

وبدءاً من شهر يوليو المقبل، سيتم فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من برنامج «الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي»، المزمع عقده خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر من هذا العام، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الموظفين المسؤولين عن الاتصال الحكومي في الجهات المحلية والاتحادية للتقديم في البرنامج، والاستفادة من مساقاته وبرامجه التي تتوافق وأرقى الممارسات العالمية في هذا المجال.

■ محمد القرقاوي:

• الدبلوم يترجم رؤى وتوجيهات محمد بن راشد في الاستثمار بالإنسان، وتطوير قدراته ومواهبه.