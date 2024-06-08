دراسة: النوم بعد الواحدة صباحاً خطر يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد النوم الكافي ضروريًا لصحة الإنسان الجسدية والنفسية، بينما ينصح الخبراء بالنوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، يميل العديد من الأشخاص إلى النوم بعد الواحدة صباحاً، إما بسبب العمل أو الدراسة أو الأنشطة الترفيهية.

لكن تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن النوم بعد الواحدة صباحاً قد يكون له تأثير سلبي على صحة الإنسان، وفق "مديكال نيوز توداي".

وكشفت الدراسة أن الذين يذهبون إلى الفراش قبل الساعة 1 صباحاً يتمتعون بصحة عقلية أفضل بشكل عام، مع انخفاض حالات الاضطرابات العقلية والسلوكية والعصبية التنموية والاكتئاب، واضطراب القلق العام لديهم.

وتوصلت الدراسة إلى أنه عندما ينام الأشخاص في المساء بعد الساعة 1 صباحاً فإنهم يعانون من أسوأ حالة صحية عقلية، حتى لو تماشى ذلك مع نمطهم الشخصي المسائي.

وتةصل الباحثون إلى بيانات أكثر من 73 ألف شخص، من سجلات البنك الحيوي البريطاني، 65% منهم إناث، بمتوسط عمر 63 عاماً، وكانوا ينامون في المتوسط 7 ساعات يومياً.

واختتم الباحثون أن تأثيرات البيئة تختلف قليلاً فيما يتعلق بوقت النوم، حسب: المنطقة الزمنية، والموسم، والمناطق التي تطبق التوقيت الصيفي والشتوي.