الجوارب الضاغطة لرحلات الطيران الطويلة.. ضرورة أم رفاهية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُنصح بارتداء الجوارب الضاغطة خلال الرحلات الجوية الطويلة، خاصةً تلك التي تزيد مدتها عن 4 ساعات، وذلك للوقاية من بعض المشاكل الصحية التي قد تنجم عن قلة الحركة.

قال الدكتور جوشوا بيكمان، مدير طب الأوعية الدموية في المركز الطبي بجامعة تكساس في دالاس، يرى أنه "لا بأس تماماً من استخدامها، مع أن العلم لا يستطيع أن يقول بالضبط إلى أي مدى قد تساعد المسافرين"، ووفق "مديكال إكسبريس"

لكن رغم رأي الطبيب، توصلت مراجعة حديثة لبيانات 2918 شخصاً في 12 تجربة سريرية عشوائية سابقة، إلى أدلة على أن ارتداء الجوارب الضاغطة يقلل من خطر الإصابة بجلطة وريدية عميقة بدون أعراض عند السفر على متن رحلة طيران تزيد مدتها عن 4 ساعات.

كما تضغط الجوارب الضاغطة على الكاحلين، ومع انخفاض الضغط تدريجياً إلى أعلى الساق، ويساعد هذا الضغط على استمرار تدفق الدم عن طريق إجبار الدم في الساقين على العودة إلى القلب.

الخطورة

كما قالت الدكتورة إيري فوكايا، أخصائية طب الأوعية الدموية في جامعة ستانفورد: "إن الطيران يمكن أن يخلق بالفعل حالة مثالية لجلطة، ولكن عوامل أخرى تلعب دوراً".

وتوضح فوكايا إلى عوامل: السن، والتدخين، والسمنة، والتاريخ العائلي مع الجلطات الوريدية، أو سابق الإصابة بهذه الجلطات، أو من عولجوا مؤخراً من السرطان، او من تتناولن هرمون الإستروجين.