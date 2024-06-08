كيف تحافظين على أطفالك من تأثيرات الموجة الحارة؟.. احذري الإكثار من الماء

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف المحافظات، يعاني الأطفال الذين يملكون جهاز مناعة ضعيف، وقد يعرضهم ذلك للإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، لذا يجب على الأم أن تحرص على الحفاظ على صحة أطفالها وحمايتهم من تأثير درجات الحرارة المرتفعة.

الإصابة بضربة شمس، من أكثر الأشياء التي يمكن أن يتعرض لها الكبار والصغار خلال اشتداد الموجة الحارة، لذلك يجب على الأمهات أن يتبعن النصائح الآتية لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة، وفق ما نشرته صحيفة «سانتي بلوس» الفرنسية، منها القيام بالنزهات أو الخروج من المنزل في أوقات مناسبة من اليوم، حتى لا يصاب الطفل بالآثار السلبية الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

عدم تعريض الطفل إلى الشمس

كما أنه لابد من عدم تعريض الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 6 أشهر لأشعة الشمس، خاصة أن بشرتهم لا تزال حساسة وتفتقر للميلانين، الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس، وفي حال ضرورة الخروج من المنزل ينبغي إبقاء الطفل في الظل، عن طريق ربط مظلة أو شمسية بعربة الأطفال، أو تغطية رأسه بقبعة كبيرة لتعزيز وسائل الحماية من حروق الشمس.

احذري الإفراط في استخدام المياه

إذا كان الطفل أقل من 6 أشهر ويتغذى على حليب والدته فحسب، هنا يحتاج إلى المزيد من الحليب ذاته، أما إذا كان يستخدم الرضاعة، فيمكن للأم أن تقدم له الماء البارد في أثناء موجة الحر، وابتداء من سن 12 شهرًا، يمكن للأطفال شرب عصائر الفاكهة والخضروات لتجنب الجفاف، كما أنه يستحسن تحميم الطفل عدة مرات في اليوم، وغمر جسمه بالماء لتنخفض درجة حرارته، ولكن ليس بشكل مفرط تجنبًا للأمراض.