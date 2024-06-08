الأوردة العنكبوتية.. هل تشير إلى مشكلة صحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعدّ الأوردة العنكبوتية من المشاكل الشائعة التي تُصيب العديد من الأشخاص، خاصةً النساء، وهي أوردة صغيرة رفيعة تظهر تحت سطح الجلد، غالباً ما تكون ذات لون أحمر أو أزرق أو أرجواني.

ووفق مجلة "Stylebook" أن الأوردة العنكبوتية عبارة عن امتدادات موضعية للأوردة السطحية الدقيقة، والتي تبرز عبر الجلد، لا سيما في الساق، من خلال لونها الأزرق المائل للأحمر، وتتخذ شكل شبكة على غرار شبكة العنكبوت، وهو ما يفسر تسميتها بهذا الاسم.

وبينت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن نشوء الأوردة العنكبوتية قد يرجع إلى أسباب عديدة، أبرزها الاستعداد الوراثي مثل ضعف النسيج الضام، لذا تُعد النساء أكثر عُرضة للإصابة بالأوردة العنكبوتية، نظراً لضعف النسيج الضام لديهن، كما قد يكمن سبب نشوء الأوردة العنكبوتية في الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت المجلة أنه يمكن إخفاء تلك الأوردة من خلال مكياج التمويه أو مستحضرات التسمير الذاتي، كما يمكن التخلص منها من خلال استئصالها بواسطة الليزر.

وتستلزم الأوردة العنكبوتية استشارة الطبيب إذا كانت كثيرة، حيث إنها قد تمثل مرحلة أولية للإصابة بدوالي الأوردة، والتي تحدث بسبب تسرب الأوردة العميقة.

الوقاية

عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتقوية النسيج الضام واتباع ما يلي

تدليك الساقين.

الحمامات المتناوبة (أي الماء البارد والدافئ بالتناوب).