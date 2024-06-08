علماء يكتشفون السبب الرئيسي لمرض مزمن يصيب الملايين حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ الإعلان عن اكتشاف السبب الرئيسي لمرض مزمن يُصيب الملايين حول العالم بمثابة ثورة علمية تُبشر بتطورات هائلة في مجال العلاج والوقاية.

ووفق "ديلي ميل"، حقق فريق من علماء لندن إنجازا كبيرا باكتشاف السبب الرئيسي لمرض التهاب الأمعاء المزمن (IBD)، ما قد يفتح الباب أمام علاجات جديدة واعدة.

ويُعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص على مستوى العالم يتأثرون بمرض التهاب الأمعاء، الذي ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي الأمعاء عن طريق الخطأ، ما يسبب مجموعة من الأعراض المنهكة، بما في ذلك آلام البطن والإسهال والدم في البراز، بالإضافة إلى فقدان مفاجئ للوزن وإرهاقا شديدا.

وحتى الآن، لم يكن خبراء الصحة متأكدين من السبب الدقيق لهذه الحالة، التي تشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

ولكن الدراسة الجديدة، التي أجراها خبراء من جامعة كوليدج لندن وإمبريال كوليدج لندن، أوضحت أن هناك ضعف وراثي موجود لدى 95% من الأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء.

كما ركز فريق البحث على ما يسمى بـ "صحراء الجينات"، وهي منطقة من الحمض النووي البشري لا ترمز للبروتينات، وتوصلو إلى أنها تحتوي على الحمض النووي الموجود فقط في نوع من خلايا الدم البيضاء، التي تشكل جزءا من الجهاز المناعي للجسم، تسمى البلاعم، مما يسبب زيادة مستويات الجين المسمى ETS2 والذي يُعرف بأنه يزيد من خطر إصابة الشخص بمرض التهاب الأمعاء.

وفي حين أنه لا توجد أدوية تستهدف ETS2 على وجه التحديد، إلا أن العلماء قالوا إن الأدوية الحالية الموصوفة لحالات أخرى يمكن أن تكون فعالة.

وركز العلماء على نوع من أدوية السرطان يسمى مثبطات MEK، والتي تعمل عن طريق منع بروتينات معينة من النمو، كمرشح محتمل.

كما وجدت الاختبارات أن مثبطات MEK لم تقلل الالتهاب في الخلايا المناعية نفسها فحسب، بل أيضا في عينات خلايا الأمعاء لدى المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

ونشرت الدراسة في مجلة Nature.