هل تعرف أسباب تساقط الشعر؟.. إليك الأسباب الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ تساقط الشعر من أكثر المشكلات الجمالية التي تُصيب كلا من الرجال والنساء، مما يُسبب لهم الشعور بالقلق والإحراج.

وأوضح البروفيسور ستانيسلاف إيونوف من قسم العلاج بكلية الطب بجامعة التعليم الروسية، أسباب تساقط الشعر، وفق "إزفيستيا"

وقال البروفيسور: "تعتمد صحة الشعر على مستوى الأندروجينات، لأنه عندما يرتفع مستوى هذه الهرمونات، تحدث الثعلبة عند الرجال والنساء، ويعتمد هذا على حالة الغدد الصماء، وخاصة الغدة الدرقية.

كما يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية الشديدة جدا إلى فقر الدم وتساقط الشعر. والسبب الشائع الآخر لتساقط الشعر هو نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية التي تقوي بصيلات الشعر، وخاصة فيتامينات A وE والسيلينيوم، وكذلك فيتامينات C وD وفيتامينات مجموعة B وفيتامين PP والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والكروم".

وتابع: "يؤثر التدخين في حالة الشعر ونموه، وكذلك تناول الأدوية الهرمونية دون انضباط والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرودية، كما أن الإجهاد يحفز تساقط الشعر لإن إفراز كمية كبيرة من الأدرينالين يسبب تشنج الأوعية الدموية، ما يقلل من تغذية بصيلات الشعر.

وواصل: "للحفاظ على الشعر يجب مراقبة الحالة الهرمونية وتناول بصورة دورية الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، كما يجب تناول المزيد من الفواكه والخضروات البرتقالية والصفراء والخضراء التي تحتوي على الكاروتينات (فيتامين А)".

" ويجب أن يحتوي النظام الغذائي على اللحوم والكبد كمصادر للحديد، وكذلك الحنطة السوداء وجنين القمح والحبوب الأخرى التي تحتوي على فيتامين E والسيلينيوم".

كما يجب الحفاظ على نظافة الجلد وفروة الرأس، ولكن لا ينبغي غسل الشعر بماء ساخن جدا بل من الأفضل أن تكون حرارته 35-37 درجة مئوية.

ونصح بااستخدام الشامبو الذي يحتوي على زيت الخروع واللوز، أو زيت الخروع نفسه لتغذية الشعر، ويجب أن تدليك فروة الرأس وبصيلات الشعر يوميا بمشط ذو أسنان متفرقة تقع في اتجاه واحد، ونهى عن استخدام فرش تمشيط الشعر الكثيفة لأنها تلحق الضرر بالشعر.