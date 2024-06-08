أعراض أمراض خطيرة قد تُخفى وراء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - في حين تُبشر علامات الحمل بفرحة قدوم مولود جديد، إلا أن بعض الأعراض قد تُشابه أعراض أمراض خطيرة تستدعي عناية طبية فورية.

وتقول الدكتورة لودميلا ديفايفا أخصائية أمراض النساء والتوليد، إلى أن تأخر الحيض لا يشير دائما إلى الحمل.

وأضافت: "قد يكون هذا علامة على التهاب أعضاء الحوض، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، أو الاضطرابات الهرمونية المرتبطة بالجهاز التناسلي، أو أمراض الغدة الدرقية أو الدماغن بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة مثل هذه الأعراض في حالة الإجهاد الشديد أو الإجهاد لفترات طويلة"، Gazeta.Ru.

وتبعا للطبيبة، قد لا تشير زيادة حجم البطن إلى الحمل، بل إلى الأورام أو تجمع السوائل في البطن. لأنه في حالة تورم المبيضين يمكن أن يصل حجم بطن المرأة في كثير من الأحيان إلى حجم الحمل الكامل.

وأضافت: "قد تشير التغييرات في المذاق إلى التهابات في الجهاز الهضمي وفقر الدم، وغالبا تظهر لدى المرأة في هذه الحالة، رغبة في تناول أطعمة غير معتادة".

وأشارت إلى أن: "يمكن أن يشير الغثيان والتقيؤ إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وتشنج قناة الصفراء والتهاب المعدة والتهاب الاثني عشر، وغالبا ما يصاحب الألم هذه الأمراض واضطراب البراز وحرقة المعدة والانتفاخ".