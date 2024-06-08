دراسة تكشف: علاقة مقلقة بين النظام الغذائي غير الصحي والاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما ربط العلم بين صحة الجسد وصحة العقل، ونسمع باستمرار عن تأثير النظام الغذائي على مختلف جوانب الصحة البدنية، لكن ماذا عن تأثيره على الصحة النفسية؟ تكشف دراسة حديثة عن علاقة مقلقة بين النظام الغذائي غير الصحي وازدياد خطر الإصابة بالاكتئاب.

وكشفت دراسة، هي الأولى من نوعها حول كيمياء الدماغ وبنيته وجودة النظام الغذائي، أن تناول نظام غذائي رديء الجودة قد يؤدي إلى تغييرات في الدماغ، ترتبط بالاكتئاب والقلق.

وببينت فحوصات الدماغ لـ 30 شخصاً تغييرات في النواقل العصبية وحجم المادة الرمادية بالدماغ، لدى من اتبعوا نظاماً غذائياً رديئاً، مقابل من يلتزمون بنظام البحر المتوسط الغذائي، والذي يُعتبر صحياً للغاية.

ووفق "مديكال إكسبريس"، أجرى الدراسة باحثون من جامعة ريدينج، وجامعة روهامبتون، وفريزلاند كامبينا (هولندا)، وكينجز كوليدج لندن، وأظهرت أنه عندما يتناول شخص ما نظاماً غذائياً رديء الجودة، ينخفض ​​حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA) ويرتفع مستوى الجلوتامات، وكلاهما من النواقل العصبية، إلى جانب انخفاض حجم المادة الرمادية في المنطقة الأمامية من الدماغ.

وأضافت الدكتورة بيريل هيبسومالي من جامعة ريدينج: "يمكننا أن نأكل بشكل جيد في النهاية، نرى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غير صحي، غنياً بالسكر والدهون المشبعة، يعانون من اختلال في انتقال الأعصاب المثيرة والمثبطة، فضلاً عن انخفاض حجم المادة الرمادية في الجزء الأمامي من الدماغ، الذي يشارك في قضايا الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق".

يذكر أن السبب الدقيق وراء تأثير النظام الغذائي على الدماغ بهذه الطريقة قيد التحقيق. وتوجد عدة تفسيرات كيميائية لهذه العلاقة، وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة دائرية بين تناول الطعام بشكل جيد، والحصول على دماغ أكثر صحة.