بـ10 جنيهات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يحارب السرطان والكوليسترول المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التين الشوكي من الفواكه الشهية التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وتتراوح سعر الثمرة الواحدة في الأسواق المصرية من 5 إلى 7 جنيهات.

وبحسب ما ذكره موقع health، إليك تأثيره على الكوليسترول والسرطان.

يقي من خطر الإصابة بالسرطان

التين الشوكي غني بمستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تظهر في مركبات الفلافونويد والبتالين والبوليفينول، التي تحارب السرطان بأنواعه ومنها سرطان البروستاتا وسرطان الثدي، والمعدة والبنكرياس وعنق الرحم، وذلك من خلال محاربة الجذور الحرة التي تحول الخلايا الجيدة إلى خلايا سرطانية.

محاربة مستويات الكوليسترول المرتفعة

يحتوي التين الشوكي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تحارب مستويات الكوليسترول الكلي المرتفع، وتحديدًا الكوليسترول السيئ، بالإضافة إلى السيطرة على شحيمات الدم، وهي حالة ارتفاع الكوليسترول في الدم.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي التين الشوكي على فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، مما يعزز صحة جهاز المناعة، كما يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب الكائنات الحية الدقيقة المعدية، بالإضافة إلى أنها تقلل الجذور الحرة في الجسم بأكمله.

السيطرة على الوزن

يحتوي التين الشوكي على الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع وسعرات حرارية منخفضة مما تساعد على تجنب زيادة الوزن وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

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