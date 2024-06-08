مصر بشكل جديد.. طلاب إعلام حلوان يطلقون مجلة "ثلث العالم" لدعم السياحة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلق طلاب الفرقة الرابعة إعلام جامعة حلوان، شعبة صحافة، مجلة صحفية لمشروع تخرجهم بعنوان "ثلث العالم"، تحت إشراف الدكتورة هنادي غريب، والدكتور أحمد مراد، إشراف مساعد.

بدأت الفكرة برغبة الطلاب في تقديم مشروع تخرج مختلف، يترك بصمة حقيقية على المجتمع. ذلك مع ازدياد اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة، والمشروع بقيادة روان شريف، وزملائها إنجي وليد و سما سيد، والذين بدأوا خطوات جريئة نحو إنشاء مجلة تُساهم في الترويج للسياحة المصرية وإبراز تراثها العريق.

انطلقت "مجلة ثلث العالم" في رحلة عبر محافظات مصر، حيث قام الفريق بتصوير جولات سياحية مميزة لأماكن تاريخية وأثرية في مختلف المحافظات.

وحرص الطلاب ألا تقتصر زياراتهم على الأماكن الشهيرة مثل الأهرامات والمتاحف، بل حرص الفريق على إلقاء الضوء على أماكن مميزة قد لا تحظى باهتمام كاف من قبل السياح، مثل رشيد والمنيا والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والإسكندرية وبور سعيد.

كما سعى الفريق إلى فتح حوارات هادفة مع مسؤولين من مختلف القطاعات ذات الصلة بالسياحة، مثل وزارة السياحة والآثار ومسؤولي التطوير في المحافظات المختلفة. هدفت هذه الحوارات إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه قطاع السياحة المصري، وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتنميته.

وضمن إسهامات الطلاب ومحاولاتهم في تطوير وترويج السياحة المصرية، اتجهوا نحو آفاق أوسع من خلال طرح مبادرة رياضية. تهدف إلى إنشاء متحف رياضي يضم بطولات النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، ليكون مزارا سياحيًا لمحبي الرياضة من جميع أنحاء العالم.

كما عمل الطلاب على نشر سلسلة جولات مصورة لمتوسطي ومحدودي الدخل، في أماكن منخفضة التكاليف، بعنوان "ازاي تتفسح بأقل من 100 جنيه".

وأيضا كتابة ملف خاص بالعدد، عن الآثار المهملة لتسليط الضوء عليها وحل مشكلاتها.

وعبرت الطالبة روان شريف، طالبة بإعلام حلوان وقائدة الفريق، عن شعورها بالفخر لكونها جزء من هذا المشروع، قائلة: "أردنا أن يكون مشروع تخرجنا مختلفا ويترك بصمة حقيقية. فكرنا في فكرة المجلة نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حاليا لتنمية قطاع السياحة ضمن رؤية مصر 2030. نسعى من خلال المجلة إلى الترويج للسياحة المصرية وإبراز التطورات التي تمت في هذا المجال، وكذلك إحياء تراثنا العريق."