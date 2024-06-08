5 علامات في جلدك تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إليها لبناء عضلات الجسم، ولكن قد يتسبب ارتفاعه الشديد في زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وفي التقرير التالي نستعرض علامات إذا ظهرت على الجلد تدل على ارتفاع حاد في نسبة الكوليسترول بالدم، وفقًا لما جاء في "هيلث لاين" المعني بالصحة.

1- العقيدات الصفراء: وهي عبارة عن نتوءات صفراء مائلة للون البرتقالي، تظهر على الجفون، أو الخدين، وتتكون من تراكم الكوليسترول تحت الجلد.

2- هالة بيضاء: تتكون حول قرنية العين، وتحدث نتيجة تراكم رواسب الكوليسترول في الطبقة الخارجية للقرنية.

3- بقع رخامية: وهي عبارة عن بقع صفراء أو بيضاء تظهر على الساقين، أو الذراعين تحدث بسبب تراكم الكوليسترول في جدران الأوعية الدموية، ما يجعلها تضيق ويصعب مرور الدم.

4- تقرحات الساق: قد تظهر تقرحات مؤلمة على الساقين، خاصة الجزء السفلي، وقد تحدث بسبب ضعف تدفق الدم الناتج عن تراكم الكوليسترول في الشرايين.

5- تقوس الأظافر وتلون قدم الرجل بالأصفر: قد يظهر على الأظافر تقوس واصفرار وزيادة خشونة في ملمسها وظهور خطوط حمراء، تشير للإصابة بارتفاع حاد في الدم، بالإضافة لتلون باطن القدم للون الأصفر.

نصائح للوقاية من الكوليسترول المرتفع

تجنب الأطعمة الدسمة.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة.

فقدان الوزن الزائد.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف.

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