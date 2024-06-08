أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بسرطان الأمعاء.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان الأمعاء الدقيقة نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الأمعاء الدقيقة، وهي عبارة عن أنبوب طويل يحمل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة، وفق ما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وتوجد أعراض قد تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وتشمل ما يلي:

ألم أسفل البطن.

وجود دم في البراز.

ألم الظهر.

التغيرات الجلدية التي تظهر على هيئة تهيج الجلد حول فتحة الشرج.

تغير في لون الجلد.

أعرا ض أخرى لسرطان الأمعاء الدقيقة

بياض العينين.

الشعور بالضعف.

الغثيان والقيء.

الإسهال المائي.

احمرار الجلد.

أسباب تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

يمكن أن يحدث لعدة أسباب متوقعة:

تغيرات في الحمض النووي.

وجود أمراض في الأمعاء مثل مرض كرون والداء البطني وداء الأمعاء الالتهابي.

ضعف الجهاز المناعي.

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وغني بالسكريات والأطعمة المدخنة.

طرق الوقاية من سرطان الأمعاء الدقيقة

تناول الأطعمة والخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكحوليات.

الابتعاد عن التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

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