هذا ما يحدث لقلبك وكليتك عند تناول المخللات.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعشق الكثيرون تناول المخللات إلى جانب جميع الأكلات، كفاتح للشهية، ولكن لا يدركون خطورة تناولها باستمرار، خصوصا على صحة القلب والكلى.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، إن المخللات تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، والصوديوم وبالتالي ترفع من ضغط الدم، ويمكن أن تزيد من ضربات القلب، واحتباس الماء مما يزيد من الضغط على القلب لضخ الدم.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن المخللات يمكن أن تسبب جفاف الجسم، وبالتالي حدوث حالة من الإغماء المفاجئ.

وأكدت أن المخللات تزيد العبء على الكلى، وتحتاج لمعالجة الصوديوم الموجود فيها، لما يسببه من جفاف، وتكوين حصوات.

لذا نصحت باتباع التالي

تناول المخلل بكمية معتدلة.

شرب الكثير من الماء.

تضمين الخضروات الغنية بالألياف جانب الطعام.

تناول السلطات.

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