تحذير من 6 عادات خاطئة في المطبخ قد تسبب السرطان.. استخدمي البدائل الصحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات خاطئة تمارسها ربة المنزل يوميًا في المطبخ، دون إدراك منها أن تلك الممارسات قد تتسبب في إصابة أفراد عائلتها بالسرطان، لذا أطلق الأطباء والباحثين عديدًا من التحذيرات التي ينبغي للأمهات الانتباه إليها جيدًا عند الطهي أو استخدام أدوات المطبخ تجنبًا للاصابة بالمرض الخبيث، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.

خطورة الأواني البلاستيكية

تأتي أولى العادات الخاطئة في استخدام أواني حفظ الطعام البلاستيكية، التي تشكل مخاطر كبيرة على الصحة لما تحتويها من مواد كيميائية سامة وأصباغ تتفاعل مع حرارة الطعام وتسبب السرطان عند ابتلاع كميات كبيرة منها، لذا وجب استبدال الأواني الزجاجية بالبلاستيكية، حسب الموقع الطبي.

وتتمثل ثاني الممارسات الخاطئة في استعمال المصافي البلاستيكية، التي تحتوي كذلك على مواد سامة قد تصل إلى الجسم وتسبب الأمراض الخطيرة والسرطانات، لذا يجب استبدالها بالمعدنية، أما ثالث العادات الخاطئة، فتتمثل في استخدام الزجاجات البلاستيكية وينبعي استبدالها بالزجاجية حتى لا تعرض نفسك للمخاطر الصحية.

خطورة الزيوت المكررة

ويعتبر استخدام الزيوت المكررة ضمن أسوأ الممارسات التي تفعلها ربة المنزل عند الطبخ، حسب ما أوضحته الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، لأن تلك الزيوت يتم تصنيعها بمواد كيميائية خطرة تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 6 الدهنية الالتهابية ما يؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم والإصابة بالسرطان وأمراض القلب، لذا ينبغي استبدالها بالزيوت الطبيعية كزيت الزيتون.

ويأتي استخدام السكر الأبيض كخامس تلك العادات الخاطئة في المطبخ، كما أضافت شعير لـ«الوطن»، لما يسببه من تأثيرات سلبية على الدماغ واختلال في عمل الهرمونات لذا يجب استبداله بالعسل الأبيض، وتتمثل العادة الخاطئة الأخيرة في استخدام أواني الطبخ غير اللاصقة المخدوشة، التي تسبب ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.