تخلصك من حصوات الكلى.. 6 مشروبات طبيعية لها مفعول السحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البقاء رطبا يمكن أن يساعد في تمرير حصوات الكلى بشكل أسرع، ولكن توجد بعض المشروبات قد تساعد على إذابة حصوات الكلى، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

عصير الرمان

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع حصوات الكلى.

عصير الليمون

يحتوي على فيتامين سي ومادة السيترات الكيميائية، ما يمنع تكون حصوات الكلى وتفتيتها بسهولة.

عصير الكرفس

قد يسهم تناول الكرفس في علاج وتفتيت حصوات الكلى.

خل التفاح

يحتوي على حمض الأسيتيك، ما يساعد على إذابة حصوات الكلى، وتنظيف الكلى وتخفيف الألم.

عصير الريحان

الريحان يحتوي على العناصر الغذائية، ما يسهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات والوقاية من حصوات الكلى، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

الماء

يجب شرب كمية كافية من الماء للحصول على حوالي 2 لتر من البول يوميا لمنع حصوات الكلى.

كما أن الجفاف من أحد عوامل الخطر الرئيسية لحصوات الكلى.

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