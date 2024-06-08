نقع الفواكه والخضروات في هذا المحلول يزيل السموم منها.. استخدمه فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلجأ السيدات إلى شطف أو غسل المنتجات الطازجة قبل الأكل أو الطهي، لإزالة الشوائب والسموم من سطح الفواكه والخضروات الطازجة.

وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" الطريقة الصحيحة لتنظيف المنتجات الطازجة.

تنظيف الفواكه والخضروات قبل الطهي أو الأكل من الممارسات القديمة في جميع أنحاء العالم، ولكن الماء لا يمكنه سوى غسل الشوائب والغبار الموجود على السطح أو أي جزيئات أخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمواد الكيميائية أو السموم أو المبيدات الحشرية، يكون التنظيف بالماء ليس كافيا.

ممارسات التنظيف التقليدية

قديما كان يتم تنظيف الخضار والفواكه باستخدام بعض مكونات المطبخ البسيطة الغنية بالخصائص المضادة للبكتيريا والميكروبات، مثل الملح والكركم وصودا الخبز والخل، ولكن هناك طريقة أخرى لتنظيف جميع بقايا المنتجات الطازجة، وهي تقشيرها أو نقعها في محلول مائي.

وقد لا يكون تنظيف المنتجات الطازجة باستخدام الماء فقط كافيا للقضاء على المبيدات الحشرية، ومن الأفضل استخدام طرق مثل الغسل والشطف، والنقع، والسلق، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات المثمرة.

ويمكن استخدام طريقة بسيطة لإزالة بقايا المبيدات الحشرية من الجلد الخارجي لبعض الفواكه والخضروات عن طريق التقشير، وتعد الطريقة الأكثر فعالية لإزالة وتقليل بقايا المبيدات الحشرية.

كما أن أن غسل الثمار وفركها تحت الماء الجاري أفضل من نقعها في الماء، وفقًا لتقرير نشرته إدارة الغذاء والدواء (FDA)، ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، ووكالة حماية البيئة (EPA).

نصائح لتنظيف الفواكه والخضروات حسب تعليمات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA):

غسل الفواكه والخضروات حتى إذا كنت لا تتناول قشرتها.

غسل يديك بالصابون والماء الدافئ قبل وبعد التعامل مع الفواكه والخضروات الطازجة.

ضع الفاكهة أو الخضار تحت الماء الجاري في مصفاة، وهذا يزيل المزيد من المبيدات الحشرية من المنتجات.

الابتعاد عن غسل الفواكه والخضروات بالصابون أو المنظفات.

ما أفضل طريقة لتنظيف المنتجات الطازجة؟

صنع محلول بسيط من صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم" والماء يمكن أن يقلل من 90% من المبيدات الحشرية الموجودة على سطح المنتجات الطازجة.

ويمكن أن يساعد نقع الفواكه والخضروات لمدة 15 دقيقة في محلول صودا الخبز المخفف في تكسير المركبات السامة وإزالة آثار السموم من المنتجات الطازجة.

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