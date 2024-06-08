هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت لية الخروف في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لية الخروف هي دهون متراكمة تتدلى من مؤخرة بعض سلالات الأغنام، وتستخدم في العديد من الأطباق.

وكشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365" عن فوائد وأضرار الإفراط في تناول لية الخروف.

فوائد لية الخروف:

-تحتوي لية الخروف على مضادات أكسدة.

-تحتوي على العديد من الفيتامينات.

-لية الخروف غنية بالمعادن المفيدة لصحة البشرة والشعر.

أضرار الإفراط في لية الخروف:

-تحتوي على نسبة من الدهون المشبعة الضارة.

-تؤثر على صحة القلب.

-الإكثار من تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن.

الفئات الممنوعة من لية الخروف:

-مرضى القلب.

-مرضى السكري.

-مرضى الكلى.

-مرضى الكبد.

-مرضى السمنة.

الكمية المحددة:

يمكن تناول قطعة صغيرة من لية الخروف في عيد الأضحى.

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