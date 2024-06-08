"حظه قليل".. بث مباشر يكشف عملية سرقة وهذا ما حدث (فيديو )

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، اُكتشفت عملية سرقة بالصدفة خلال بث مباشر على قناة "SKAI" اليونانية.

وفقا لموقع "greekcitytimes"، شهدت قناة يونانية لحظة سرقة حقيقية على الهواء مباشرة، وذلك خلال بثها لبرنامج من شاطئ بالقرب من مجمع أليموس في أثينا.

يُظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتراب سارق من امرأة تُدعى "جيورجوس تسيليكاس"، بينما كانت تنظر إلى البحر.

وفاجأها السارق من الخلف، وانتزع قلادتها من رقبتها بعنف قبل أن يفر هاربا.

وبدت المرأة مصدومة من الواقعة، بينما المراسل متفاجئا من المشهد.

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