علامات تكشف الإصابة بأمراض الكبد.. توجه للطبيب على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكبد عضو يؤدي مئات الوظائف الأساسية في جسمك، وأبرزها تصفية السموم من الدم، ولكن عندما يتلف قد يظهر بعض العلامات، بحسب ما ذكر موقع "Clevelandclinic".

أعراض أمراض الكبد

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الغثيان أو فقدان الشهية.

التعب والشعور بالضيق.

اليرقان.

بول داكن اللون.

براز فاتح اللون.

مشكلات الجهاز الهضمي وآلام البطن.

فقدان الوزن وفقدان العضلات.

رائحة الفم الكريهة.

اعتلال الدماغ الكبد

حكة الجلد

نقاط حمراء صغيرة على الجلد

نتوءات صفراء صغيرة من رواسب الدهون على الجلد أو الجفون.

سهولة النزيف والكدمات.

فترات غير منتظمة (الحيض).

العقم عند النساء.

مضاعفات مرض الكبد في المرحلة النهائية

ارتفاع ضغط الدم البابي.

سرطان الكبد.

أسباب أمراض الكبد

اصابات فيروسية.

التهاب الكبد الناجم عن الكحول.

التهاب الكبد السام.

مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول.

ركود الصفراوية.

أمراض المناعة الذاتية.

الاضطرابات الأيضية الموروثة.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما عوامل الخطر للإصابة بأمراض الكبد؟

شرب الكحول بكثرة.

استخدام الأدوية عن طريق الوريد.

تناول مسكنات الألم مثل الأسبرين أو الأسيتامينوفين.

إذا كنت مصابا بمتلازمة التمثيل الغذائي.

الأشخاص الذين يتعرضون بانتظام للمواد الكيميائية السامة.

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