الامارات | الأوردة العنكبوتية التي تبرز عبر الجلد.. علامات بسيطة أم خطيرة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة Stylebook المعنية بالصحة، أن الأوردة العنكبوتية هي عبارة عن امتدادات موضعية للأوردة السطحية الدقيقة، والتي تبرز عبر الجلد - لاسيما في الساق – من خلال لونها الأزرق المائل للأحمر وتتخذ شكل شبكة على غرار شبكة العنكبوت، وهو ما يفسر تسميتها بهذا الاسم.

وأشارت المجلة - نقلاً عن أطباء - إلى أن نشوء الأوردة العنكبوتية قد يرجع إلى أسباب عديدة، أبرزها الاستعداد الوراثي مثل ضعف النسيج الضام. لذا تُعد النساء أكثر عُرضة للإصابة بالأوردة العنكبوتية؛ نظراً لضعف النسيج الضام لديهن.

كما قد يكمن سبب نشوء الأوردة العنكبوتية في الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.

وتشمل عوامل الخطورة الأخرى الوقوف أو الجلوس طويلاً والسِمنة والتغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى التدخين وشرب الكحوليات.

وتتطلب الأوردة العنكبوتية استشارة الطبيب إذا كانت كثيرة؛ إذ إنها قد تمثل مرحلة أولية للإصابة بدوالي الأوردة، والتي تحدث بسبب تسرب الأوردة العميقة.

ويمكن الوقاية من الأوردة العنكبوتية من خلال اتخاذ التدابير، التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية النسيج الضام مثل تدليك الساقين والحمامات المتناوبة (أي الماء البارد والدافئ بالتناوب).

وينبغي اتباع نمط حياة صحي يعتمد على المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لتعويض الوقوف أو الجلوس طويلاً، والتغذية الصحية أي الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة والإقلال من استهلاك اللحوم والدهون مع شرب السوائل على نحو كاف، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والكحوليات.