امرأة تنجب طفلة من زوجها بعد وفاته - لن تتخيل ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، أنجبت امرأة طفل بعد 15 شهر من وفاة زوجها في حادث مأساوي.

وقبل بضع سنوات، فقدت عارضة الأزياء الأسترالية "إليدي بولين" شريكها "أليكس تشامب" بعد أن غرق أثناء الصيد، بحسب ما ذكر موقع "News 18 ".

وأوضحت البالغة من العمر 31 عاما أنها اكتشفت أنه يمكن استخدام الحيوانات المنوية بعد الوفاة.

وبعد ساعات من وفاته، نصحها أصدقاء إليدي وعائلته في استخدام الحيوانات المنوية بعد الوفاة، حيث كان الزوجان في السابق يحاولان إنجاب طفل.

وافقت إليدي على الإجراء وبدأت عملية التلقيح الاصطناعي وبعد ستة أشهر خضعت لعلاجين من عمليات التلقيح الصناعي قبل ولادة طفلتها "ميني أليكس بولين".

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك عند النوم في التكييف الصحراوي.. لن تتوقع

6 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها

لم يلاحظهما أحد.. سيدتان تعملان نصف يوم فقط لمدة 10 سنوات

سعرها 4 ملايين دولار.. ما قصة أغلى بقرة في العالم؟

حظ وفلوس.. تحول مفاجئ في حياة 3 أبراج الفترة القادمة