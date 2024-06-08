مفاجأة.. هذا ما يفعله ماء الزنجبيل بالكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون ماء الزنجبيل علاجا طبيعيا لحالات مثل الغثيان كما أنه له العديد من الفوائد الصحية، لكن هل تعرف تأثيره على الكبد والكلى؟.

وبحسب healthline، يتمتع ماء الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات وقد يساهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ماء الزنجبيل والكبد

كما تشير بعض الأبحاث إلى فوائد ماء الزنجبيل المحتملة لصحة الكبد، إذ يساعد في تقليل ترسب الدهون على الكبد، وبالتالي تقليل خطر الإصاة بمرض الكبد الدهني.

ماء الزنجبيل والكلى

كما وجدت إحدى الدراسات أن ماء الزنجبيل يمكن أن يمنع أو يبطئ الفشل الكلوي.

ماء الزنجبيل فعال في تطهير الكلى، وقد يساهم في طرد المواد الضارة والسموم من الكلى ويحسن الهضم.

فوائد أخرى لـ ماء الزنجبيل

يقوي المناعة

يخفض الكوليسترول

يحسن الدورة الدموية

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