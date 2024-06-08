ولادة قمر جديد في الجوزاء يؤثر على 4 أبراج.. مشاكل وحظ سيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشهد عالم الفلك حدثا مهما مع ولادة قمر جديد في برج الجوزاء، وهذا الحدث ينذر ببعض التحديات لـ 4 أبراج في الفترة القادمة.

وحذرت خبيرة الأبراج إيمان خير مواليد 4 أبراج من مخاطر ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء، والتي تجلب معها بعض المشكلات.

وأوضحت لـ"الخليج 365" أن مواليد هذه الأبراج، وهي الثور والأسد والعذراء والقوس، عليهم توخي الحذر من العصبية والخداع والتوتر خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن العصبية الزائدة تُشكل مشكلة كبيرة لأصحاب هذه الأبراج، حيث تؤدي إلى سلوكيات غير مرغوب فيها، والتعبير عن مشاعرهم بطريقة حادة.

وتُسيطر أيضا مشاعر الخوف عليهم، ما يُعيق إمكانية إجراء نقاشات بينهم وبين الآخرين.

ونصحت "إيمان" مواليد هذه الأبراج بالتحلي بالصبر والهدوء، ومحاولة التحكم في مشاعرهم خلال هذه الفترة، كما نصحتهم بالتفكير بعقلانية قبل اتخاذ أي قرارات.

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