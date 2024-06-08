واقعة أثارت الجدل.. سيدة توجه تهمة غريبة لسائق وتنشر صورا صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك بعض الآداب التي يجب على كل مواطن اتباعها في الأماكن العامة، ومع ذلك، يفتقر بعض الأشخاص إليها ويمكن أن يكونوا مصدر إزعاج للآخرين.

وبحسب موقع ndtv، زعمت امرأة ،تدعى باريشي، في بنجالورو في الهند، أن سائق عربة بصق عليها بينما كانت تتجول في منطقة إنديراناجار، كما شاركت أيضًا صورًا لعلامة البصاق على قميصها الأبيض ويدها اليمنى.

وجاء في تغريدة باريشي: "بينما كنت أتجول في إنديراناجار، بصق سائق سيارة علي، وصادف أن كان ذلك هو اليوم الذي ارتديت فيه قميصًا أبيض".

ووصف العديد من المستخدمين الحادث بأنه "مثير للاشمئزاز"، وطلبوا منها تقديم شكوى للشرطة ضد السائق.

وكتب أحد المستخدمين: "هذا مقرف! هل ترغب في رفع قضية ضد سائق السيارة؟".

وعلق آخر: "هل لاحظت رقم لوحة سيارته؟ أبلغي عن هذا وستحاول الشرطة إيجاده، يجب أن يعاقب هذا النوع من السلوك".

وقال ثالث مازحا: "لقد حول قميصا أبيض بسيطا إلى قميص مطبوع"، وأضاف آخر: "لم أستطع أن أتخيل الاشمئزاز الذي شعرت به في تلك اللحظة"، وكشف خامس: "يا رجل.... لقد حدث لي ذات مرة على دراجة متحركة. بصق سائق الحافلة على كتفي وذراعي وكان شعوري مقززا!.

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