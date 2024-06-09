موجودة في مطبخك.. 5 أطعمة ومشروبات مدهشة تحسن صحة الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحفاظ على أمعاء صحية أمر بالغ الأهمية، لأنه يلعب دورًا حيويًا في عملية الهضم والمناعة وحتى الصحة العقلية.

ولا يتطلب تعزيز صحة الأمعاء دائمًا مكونات غريبة أو أنظمة غذائية متخصصة، وإليك خمسة أطعمة مدهشة لعلاج الأمعاء يمكن العثور عليها جميعها في مطبخك، بحسب موقع ndtv.

1. الزنجبيل:

الزنجبيل قوة لصحة الجهاز الهضمي، ويساعد في تخفيف الغثيان وآلام العضلات والسعال ونزلات البرد والتهاب الحلق والانتفاخ. كما أنه يساعد في علاج عسر الهضم والالتهابات، ويمكن أن يقلل من مستويات LDL والسكر في الدم.

2. اللبن:

يعمل اللبن على تحسين عملية الهضم، ويقلل الالتهاب، ويخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي والطحال، كما أن طعمه يجعله إضافة منعشة ومفيدة لنظامك الغذائي اليومي.

3. السمن:

سمن البقر يحسن الهضم، ويغذي الأنسجة، ويقوي العضلات، ويعزز وظائف الجسم المختلفة، إنه مفيد للأشخاص من جميع الأعمار ويمكن استهلاكه بانتظام لتعزيز الصحة.

4. السكر الصخري:

هو أنقى أنواع السكر، خالي من المواد الكيميائية، ويمكن استخدامه كبديل صحي للسكر الأبيض، وهو مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض، والسمنة، واضطرابات المناعة الذاتية، ومشكلات الأمعاء.

5. مشروب الشاي والكمون

يعد علاجًا مهدئًا وفعالًا لمختلف مشاكل الأمعاء، من الانتفاخ إلى تقلصات الدورة الشهرية، يعمل هذا الشاي على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فهو يحفز التدفق اللمفاوي، ويقلل الالتهاب، ويعزز العقل.

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