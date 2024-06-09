التمارين الأسبوعية تحمي مرضى الضغط من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من جامعة ويك فورست أن ممارسة التمارين الرياضية القوية أكثر من مرة أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الذي يسهم في شيخوخة الدماغ.

وكشف فريق البحث أن المشاركين الذين شاركوا أسبوعيا في ممارسة أي نشاط بدني قوي انخفض لديهم معدلات ضعف الإدراك الخفيف والخرف، بالرغم من ارتفاع ضغط الدم لديهم، وفقا لموقع "هيلث داي".

وتشمل أمثلة النشاط القوي: المشي لمسافات طويلة صعودا، والجري، وركوب الدراجات السريعة، والسباحة، والرقص الهوائي، والقفز بالحبل، والأعمال الشاقة في الفناء.

وشملت التجربة أكثر من 9300 مشارك من 100 مستشفى وعيادة في أنحاء الولايات المتحدة لمرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأظهرت النتائج التأثير الوقائي للتمارين الرياضية القوية على صحة الدماغ.

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