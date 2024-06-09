التحفيز الكهربائي للدماغ يكبح الشهية.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجرتها طبيبة الأعصاب ميكايلا فلين أنه يمكن كبح الشهية من خلال تحفير الدماغ كهربائيا.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين تلقوا العلاج التحفيزي مع برنامج تدريبي لتقليل الاهتمام بالطعام، انخفضت شهيتهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت أخصائية الأعصاب الدكتورة ميكايلا فلين أن الشهية انخفضت من 20 مرة إلى 6 مرات خلال شهر واحد، وبعد رحلة علاج امتدت على 6 أسابيع فقط لا غير.

كما أن المشاركين فقدوا 4 كيلو من أوزانهم خلال شهر ونصف بعد الخضوع للتحفير الكهربائي المنزلي والاعتماد على نظام تدريبي نفسي ساعد على تقليل اهتمامهم بالطعام.

وتستهدف "تقنية تحفيز الدماغ اللطيفة" مناطق السلوك التي تتعلق بالرغبة، وخصوصاً الرغبة المرتبطة بعضلات المعدة.

ويجري ذلك من خلال وضع مجموعة من المعدات على رأس المريض كنوع من الغطاء مع الأقطاب الكهربائية المرفقة، في أماكن معينة يُدرب المريض لتحديدها، ثم توصل بجهاز الكومبيوتر المتضمن نظام التحفيز.

وتبلغ كل جلسة حوالي 15 دقيقة فقط في اليوم الواحد، وفي كل مرة تركز على جهة معينة أكثر من سواها، كالاهتمام بالأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، وعدم التركيز على الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

أكدت الطبيبة أن العلاجات الحالية التحفيزية لاضطراب الشهية أثبتت فعاليتها على نسبة ملحوظة من الأشخاص، لكنها لم تتمكن من كبح شراهة فئات أخرى، والدراسات تتواصل لمعرفة أسباب ذلك.

ورجّحت أن يكون سوء استخدام أو عدم انتظام المريض في استخدام الآلة سبب لذلك الفشل، أو حتى إمكانية احتضان جسده لجين قوي يرفض التحفيزات الكهربائية الدماغية ويرفع من منسوب "الميتابوليزم" أي عدم حرق الدهون.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك عند النوم في التكييف الصحراوي.. لن تتوقع

6 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها

لم يلاحظهما أحد.. سيدتان تعملان نصف يوم فقط لمدة 10 سنوات

سعرها 4 ملايين دولار.. ما قصة أغلى بقرة في العالم؟

حظ وفلوس.. تحول مفاجئ في حياة 3 أبراج الفترة القادمة