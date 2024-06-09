الامارات | وصفات لمكياج يدوم طويلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح خبراء مجلة Stylebook المعنية بالموضة والجمال المرأة التي ترغب في أن يدوم تأثير أحمر الشفاه طويلاً بضرورة تحضير الشفاه جيداً قبل وضع أحمر الشفاه المرغوب، إذ يمكن في البداية إجراء التقشير من أجل التخلص من خلايا الجلد الميتة.

كما ينبغي بعد ذلك تطبيق بلسم كي تتمتع الشفاه بملمس ناعم مفعم بالرقة.

وفي الخطوة التالية، ينصح بتحديد معالم الشفاه بواسطة قلم تحديد الشفاه الذي يشكل حاجزاً يمنع انتشار اللون، ومن ثم يحول دون تلطيخ المنطقة المحيطة بالفم.

كما أن استعمال قلم تحديد الشفاه يجعل لون أحمر الشفاه المختار يتمتع بمظهر أكثر قوة وحيوية.

وبعد ذلك، ينبغي تطبيق «برايمر» مخصص للشفاه، إذ يعمل على ثبات لون أحمر الشفاه من ناحية، ويعتني بالشفاه من ناحية أخرى.

ويتم بعد ذلك وضع أحمر الشفاه المرغوب، مع مراعاة اختيار القوام المناسب، إذ إن السائل أو الشمعي يتلاشى بسرعة من ناحية، ويمكن أيضاً أن يترسب في التجاعيد حول الشفاه، ما يجعل الشفاه تبدو بمظهر سيئ.

ويعد طلاء الشفاه هو الأنسب، لأنه عادة ما يكون أكثر كثافة، ويحتوي على صبغات أكثر، ما يجعله يبقى على الشفاه لمدة أطول.

وبعد تطبيق أحمر الشفاه المرغوب ينبغي مسح الشفاه بمنديل ورقي، ثم وضع طبقة أخرى. وكبديل يمكن أيضاً مسح الطبقة الأولى من أحمر الشفاه بالقليل من البودرة بواسطة منديل ورقي، ثم وضع طبقة ثانية من أحمر الشفاه أو من ملمع الشفاه.