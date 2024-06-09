الامارات | حمض الإيلاجيك يمنح البشرة مظهراً مشرقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحارب حمض الإيلاجيك التجاعيد، ويمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.

ويعد حمض الإيلاجيك سلاحاً فعالاً لمحاربة شيخوخة البشرة؛ إذ يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم يعمل على مواجهة الإجهاد التأكسدي، وما يعرف بـ«الجذور الحرة» التي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة. ويثبط هذا حمض الإنزيمات المسؤولة عن تفكك الكولاجين، ما يساعد ألياف الإيلاستين في الحفاظ على سُمكها ويطيل عمرها، وبالتالي تتمتع البشرة بمظهر مرن ومشدود ينطق بالشباب.

وإضافة إلى ذلك، يثبط حمض الإيلاجيك إنتاج الميلانين في الجسم، ما يحد من ظهور بقع صبغية مع التقدم في العمر.

ويدخل حمض الإيلاجيك ضمن مكونات كريمات الترطيب والسيروم وماسكات الوجه، مشيرة إلى أنه يوجد أيضاً بشكل طبيعي في بعض الفواكه، مثل التوت والفراولة والرمان.

• يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ويعمل على مواجهة «الجذور الحرة».