تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.. 7 نصائح للتخلص من رائحة الدم واللحوم بالمطبخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال الاحتفال بعيد الأضحى، يزداد الإقبال على تحضير اللحوم في المنزل، بداية من ذبح الأضحية وتقطيعها وتحضيرها للطبخ، لإعداد الأكلات المختلفة، ما يجعل ربة المنزل تواجه مشكلة مزعجة وهي رائحة الدم التي تسيطر على المطبخ وتثبت في الأسطح والأدوات، ما يسبب ضيقًا لأفراد الأسرة ويفسد الطعام مذاقه.

التخلص من رائحة الدم

ولأن كثيرات من ربات البيوت يواجهن مشكلة في التخلص من رائحة الدم المسيطرة على المطبخ، فيمكن الإشارة إلى أهم الطرق والحيل التي تساعد في التخلص من رائحة الدم والحصول على رائحة جميلة محببة إلى الأنف تناسب أجواء الاحتفال بالعيد، حسب ما ورد على موقع «Better Homes and Gardens»، وهي:

1- التنظيف الفوري:

بعد الانتهاء من تحضير اللحوم، يجب تنظيف جميع الأسطح التي لامسها الدم على الفور، باستخدام الماء الدافئ والصابون، مع التأكد من غسل جميع الأواني والأدوات التي تم استخدامها في تحضير اللحوم بالماء الساخن والصابون، وعدم ترك الدم يجف على الأسطح؛ إذ يصعب إزالته بعد ذلك.

2- استخدام الخل:

الخل من أفضل المواد الطبيعية لإزالة الروائح الكريهة، بما في ذلك رائحة الدم؛ لذا يمكن مزج كوبًا من الخل مع لتر من الماء في زجاجة رذاذ، ورش الخليط على جميع الأسطح التي لامسها الدم، وترك الخليط لمدة 10 دقائق، ثم مسحه بقطعة قماش مبللة.

القهوة والتخلص من الروائح الكريهة

3- استخدام القهوة:

تتمتع القهوة بخصائص امتصاص الروائح القوية؛ لذا يمكن وضع بعض حبوب البن المحمصة في وعاء صغير، وتركه في المطبخ لامتصاص رائحة الدم، كما يمكن أيضًا استخدام مسحوق القهوة بدلًا من حبوب البن.

4- استخدام صودا الخبز:

صودا الخبز من المواد الممتازة لإزالة الروائح وتنظيف الأسطح؛ لذا يمكن رش كمية من صودا الخبز على الأسطح التي لامسها الدم، وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم مسح صودا الخبز بقطعة قماش مبللة.

أهمية تهوية المطبخ

5. تهوية المطبخ:

بعد تنظيف المطبخ، يجب التأكد من تهويته بشكل جيد للتخلص من أي روائح متبقية، وذلك من خلال فتح النوافذ والأبواب، وترك المروحة تعمل لفترة من الوقت.

6- استخدام معطرات الجو:

يمكن أيضًا استخدام معطرات الجو أو بخاخات الروائح العطرية لإضفاء رائحة منعشة على المطبخ.

7- التخلص من القمامة:

يجب التأكد من تنظيف سلة القمامة بشكل منتظم للتخلص من أي بقايا من اللحم أو الدم.