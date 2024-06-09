5 وضعيات يوجا تحسن الدورة الدموية وتقوي العضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - يوجد العديد من وضعيات اليوجا التي تسهم في تحسين الصحة والدورة الدموية وتقوية العضلات، وفق ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وضعية فبريتا كاراني

يمكن القيام بهذه الوضعية من خلال رفع الساقين على الحائط، ما يسهم في زيادة تدفق الدم من الساقين إلى القلب.

وفي هذه الحالة يجلس الشخص بجوار الحائط مع ملامسة الفخذين له، ثم يحرك ساقيه برفق لأعلى الحائط وهو مستلقٍ على ظهره.

فيما يراعي دفع الفخذين بالقرب من الحائط قدر الإمكان مع ترك الذراعين ترتاحان بجانبه وتوجيه راحتي اليد لأعلى، ويمكن البقاء في هذه الوضعية لمدة 5 إلى 10 دقائق في استرخاء مع التركيز على التنفس العميق.

وضعية آدو موكا سفاناسانا

تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويمكن القيام بها من خلال استخدام اليدين والركبتين مع وضع الرسغين تحت الكتفين والركبتين تحت الفخذين، ثم يتم ثني أصابع القدمين، ورفع الفخذين عالياً، وفرد الذراعين والساقين لتشكيل شكل حرف V مقلوب.

في حين يتم دفع القدمين عن طريق ثني ركبة واحدة في كل مرة لتمديد عضلات الساق وأوتار الركبة، بالتناوب بين الجانبين.

وضعية أوتكاتاسانا

تساعد وضعية أوتكاتاسانا، أو وضعية الكرسي، على إشراك عضلات الساق لضخ الدم. ومن وضعية الجبل ينحني الشخص للأمام من الوركين، مع الحفاظ على ظهره مستقيما ثم يتم ثني الركبتين قليلاً إذا لزم الأمر للحفاظ على تمدد لطيف في أوتار الركبة.

ومع تدلي الرأس بثقل يراعى استرخاء الرقبة والكتفين. تشجع هذه الوضعية تدفق الدم إلى الساقين وتحسن الدورة الدموية.

وضعية باداهاستاسانا

تساعد وضعية باداهاستاسانا، أي الانحناء للأمام أثناء الوقوف، على تحريك الدم من الساقين لأعلى باتجاه القلب.

فيما يتم الوقوف في وضعية الجبل والبدء في الشهيق ثم الزفير عند الانحناء للأمام، والإمساك بالقدمين أو الساقين مع استرخاء الرأس والرقبة مع الثبات على تلك الوضعية لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة، ثم يتم رفع الجسم ببطء.

وضعية جانو سيرساسانا

يتم الانحناء للأمام بالرأس إلى الركبة، تساعد تلك الوضعية أثناء الجلوس على مد أوتار الركبة والساقين. يتم الجلوس مع ساق واحدة ممدودة والأخرى مثنية.

ثم يتم البدء بالشهيق وإطالة العمود الفقري ويعقبها الزفير مصحوبًا بالانحناء إلى الأمام من الفخذين والإمساك بالقدمين أو الساقين لمدة تتراوح بين 30 ثانية إلى دقيقة، ثم يتم التبديل بين الجانبين.

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