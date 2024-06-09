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الامارات | ثعبان طوله 5 أمتار يبتلع إمرأة في إندونيسيا

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جاكرتا - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان طوله 5 أمتار يبتلع إمرأة في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتلع ثعبان طوله حوالي خمسة أمتار إمرأة عمرها 45 سنة في وسط إندونيسيا.

فقد عثرسكان قرية كاليمبانغ في مقاطعة سولاويسي الجنوبية على السيدة وتدعى "فريدة "وهي أم لأربعة أولاد ميتة داخل الثعبان.

وذكر سكان القرية أن (فريدة) اختفت منذ مساء الخميس الماضي لتبدأ بعدها عملية البحث عنها وسرعان ما رصد السكان ثعباناً بطنه كبير، فقرروا أن يشقوه لتظهر أمامهم الضحية وهي بكامل ملابسها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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