الامارات | ثعبان طوله 5 أمتار يبتلع إمرأة في إندونيسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتلع ثعبان طوله حوالي خمسة أمتار إمرأة عمرها 45 سنة في وسط إندونيسيا.

فقد عثرسكان قرية كاليمبانغ في مقاطعة سولاويسي الجنوبية على السيدة وتدعى "فريدة "وهي أم لأربعة أولاد ميتة داخل الثعبان.

وذكر سكان القرية أن (فريدة) اختفت منذ مساء الخميس الماضي لتبدأ بعدها عملية البحث عنها وسرعان ما رصد السكان ثعباناً بطنه كبير، فقرروا أن يشقوه لتظهر أمامهم الضحية وهي بكامل ملابسها.